شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 22 - 3 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، السبت، الموافق 22 - 3 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: الزمالك يفتقد 11 لاعباً أمام بتروجت فى كأس عاصمة مصر، ومحمد صلاح يواصل مطاردة حسام حسن ويخطف صدارة هدافي تصفيات المونديال، وحمزة علاء يواصل حماية عرين الأهلى أمام الطلائع فى كأس عاصمة مصر.

أول رد فعل من زيزو بعد أنباء توقيعه للأهلي

حرص أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر، على نشر صورة عبر خاصية "ستوري" على حسابه على إنستجرام، وهو يرتدي قميص المنتخب خلال الاحتفال بهدفه في مرمى إثيوبيا أمس الجمعة في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

مصدر بالزمالك يكشف تطورات جديدة في ملف زيزو.. ويؤكد: لم يوقع لأي نادٍ

كشف مصدر بنادى الزمالك، عن آخر تطورات ملف تجديد تعاقد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول، والذى ينتهى تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ الفترة الحالية.

حمزة علاء يواصل حماية عرين الأهلى أمام الطلائع فى كأس عاصمة مصر استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على استمرار حمزة علاء فى حراسة مرمى المارد الأحمر بمباراة الطلائع المقبلة، بعد مشاركته أساسياً فى مباراة إنبى الأخيرة،وظهوره بشكل مميز طوال أحداث اللقاء الذى خاضه الأهلى بقيادة فنية لسامى قمصان المدرب العام قبل عودة كولر من سويسرا.

أشرف داري يعود لدفاع الأهلى أمام الطلائع فى كأس عاصمة مصر

يعود المغربى أشرف داري لقيادة دفاع النادى الأهلى فى مباراة طلائع الجيش المقبلة بكأس عاصمة مصر، بعد غيابه عن مباراة إنبى الأخيرة، بسبب حصوله على راحة بفرمان من السويسري مارسيل كولر.

بابافاسيليو: بيراميدز يحتاج التتويج بالدوري وزيزو وإمام عاشور الأفضل فى مصر

أكد القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو ، المدير الفني الحالي لنادي غزل المحلة والسابق لأندية وادي دجلة والاتحاد السكندري والبنك الأهلي، أن الثنائي إمام عاشور لاعب الأهلي وأحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك هما الأفضل فى مصر خلال فترة تواجده، ورغم أن اختيار عاشور كان خاطئًا فى تجربته الاحترافية وعاد سريعًا، إلا أنه يمكنه العودة مجددًا لأنه يمتلك مؤهلات تساعده.

محمد صلاح يواصل مطاردة حسام حسن ويخطف صدارة هدافي تصفيات المونديال

استعاد محمد صلاح ، نجم هجوم فريق ليفربول، ابتسامته مع منتخب مصر بعد فترة صعبة مع "الريدز". صلاح شارك أساسياً فى مباراة مصر ضد إثيوبيا، مساء الجمعة، بالجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أفريقيا.

الزمالك يفتقد 11 لاعباً أمام بتروجت فى كأس عاصمة مصر

يفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو ، خدمات 11 لاعباً قبل مواجهة بتروجت المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

بيسيرو: سنحارب على كأس عاصمة مصر ولا أهتم بتعيين حكم أجنبى لمباراة سيراميكا

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمراً صحفياً اليوم، السبت، للحديث عن مباراة بتروجت المقبلة فى بطولة كأس عاصمة مصر.

بيسيرو يضم أحمد فتوح لقائمة الزمالك أمام بتروجت فى كأس عاصمة مصر