هذا اللون طغى على إطلالات النجمات الرمضانية لهذا العام

ميرنا وليد - بيروت - يعد شهر رمضان من الأوقات التي تلجأ فيها النجمات لتوثيق إطلالاتهن بالعباءات والتي تتمز دائماً بالأناقة وتأتي مناسبة للشهر الكريم، وتعطي نوعاً من الرونق الخاص.

وقد طغى اللون الأبيض على موضة الإطلالات الرمضانية لهذا العام 2025، وسيطر على لوكات النجمات التي تميزت كالعادة بالأناقة العالية وحسن التنسيق.

إليكم بعض إطلالات النجمات التي جاءت مميزة للغاية باللون الأبيض، وإختلفت من حيث التصميمات والتنسيقات، ونذكر منهن: الفنانة اللبنانية نجوى كرم، نجمة مواقع التواصل الإجتماعي الدكتورة خلود، الممثلة المصرية مي عمر، الممثلة التونسية درة زروق، الفنانة السعودية داليا مبارك.

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