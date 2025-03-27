شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 12.. عايشة تضع خطة مع أيمن لتطفيش راشد والأولاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت عايشة "دنيا سمير غانم" خلال الحلقة الثانية عشرة من مسلسل عايشة الدور، والذى يعرض على قناة ON، من أيمن "أحمد عصام السيد" أن يضع خطة معها لتطفيش راشد "عمر الشناوى" والأولاد من الفندق المتواجده فيه بأسوان وأن خطيبه طليقها راشد معهم ولديها فوبيا من الحيوانات ليفكروا أن يضعوا حيوان فى غرفتها.

مسلسل عايشة الدور يعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساءا والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية.

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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