شكرا لقرائتكم خبر عن رجال السياسة يتوافدون على سحور حزب الوعي بحضور وزيري الشؤون النيابية والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

يتوافد نخبة كبيرة من السياسيين على حفل سحور حزب الوعي، المنعقد في أحد الفنادق الشهيرة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وشارك في الفعالية النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب مصطفى بكري، والدكتور موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والدكتور حسام بدراوي، والدكتور مجدي مرشد، والدكتور محمد فؤاد، واللواء حاتم باشات، والنائب عصام هلال، والسياسي السيد البدوي، وناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، ومجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر.

وحرص الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي على استقبال الحضور بجانب أعضاء الهيئة العليا للحزب، كما شارك في السحور الإعلامية قصواء الخولي، الكاتب الصحفي كرم جبر، نائب رئيس الحزب، ورئيس مركز دراسات الحزب، وعضو الهيئة العليا للحزب، إضافة إلى طارق أبو سعدة، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

جانب من الحضور