شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد المران المفتوح لمنتخب الناشئين للإعلام غدا قبل السفر للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 10:51 م

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما تعديل موعد مران المنتخب المفتوح لجميع وسائل الإعلام غدا الإثنين والذي كان مقررا له الساعة 9 مساء بمركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف ولمدة 15 دقيقة قبل السفر إلى المغرب والمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتقرر تعديل موعد فتح مران منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما لجميع وسائل الإعلام غدا الإثنين ليبدأ 8:30 مساء لمدة 15 دقيقة بمركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف ولمدة 15 دقيقة قبل السفر إلى المغرب والمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

أستقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة على استاد رئاسة بعثة المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عامًا، في أمم أفريقيا التي تنطلق بالمغرب نهاية الشهر الجاري، إلى أحمد حلمي الشريف عضو مجلس الإدارة.

وتطير البعثة للمغرب فجر الأربعاء المقبل للمشاركة في النهائيات بعد معسكر ناجح تخلله 3 وديات.

وأعلن الكاس قائمة اللاعبين النهائية التي تشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها المغرب من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل.

وجاءت القائمة كالتالي: عمر عبدالعزيز - عمرو عادل- ياسين حاتم -عمر محمد كمال - نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - أحمد إيهاب - محمد شحاتة -حمزة عبدالكريم - بلال عطية - عبد الرحمن أبو اليزيد - معاذ فوزي - عمر العدوي - عبدالعزيز الزغبي - فارس فخري - إبراهيم السيد -أنس رشدي - يوسف تامر - زياد أيوب -باسل مدحت - يوسف وجيه -محمود شاكر.

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.