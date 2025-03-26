شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الاتحاد السكندرى و يحصد برونزية دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة 3-0 فى ثان أيام بلاى أوف تحديد برونزية دورى الرجال الممتاز على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليحصد الميدالية .

فيما يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره بتروجت فى العاشرة والنصف مساء اليوم، الإثنين، فى ثان مواجهات بلاى أوف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0 في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للمنافسة على لقب دوري الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ، ليتأهل إلى مواجهة بتروجت في النهائي.

نجح الأهلي فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهات البلاى أوف بنتيجة 3-1 الأحد قبل أن يفوز الزمالك بنتيجة 3-1 أيضا ليلجأ إلى مباراة فاصلة .

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي علي نظيره الزمالك بنتيجة 3-0 في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل للمنافسة على لقب دوري الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ، ليتأهل إلى مواجهة بتروجت في النهائي.

نجح الأهلي فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهات البلاى أوف بنتيجة 3-1 الأحد قبل أن يفوز الزمالك بنتيجة 3-1 أيضا ليلجأ إلى مباراة فاصلة .