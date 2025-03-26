شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحافظ على تقدمه أمام سيراليون بهدف بعد مرور 75 دقيقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من مباراة منتخب مصر ونظيره السيراليوني، ولا زالت النتيجة تقدم المنتخب الوطني بهدف دون رد في المباراة التي تجمع المنتخبين، اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

في بداية اللقاء، حاول المنتخب في أكثر من مرة فك شفرة دفاعات سيراليون، لكن دون خطورة باستثناء تسديدة محمد صلاح التي علت العارضة بقليل في الدقيقة 14.

نشط المنتخب من أطراف الملعب في الربع الثاني من اللقاء، وعكس مجربات اللقاء جاءت تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح سيراليون عن طريق ساماديا لكنها بعيدة عن المرمى.

كاد الحل يأتي بعد تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء لصالح مصر ليسدد تريزيجيه كرة تصدى لها حارس المرمى، بعدها حاول المنتخب استغلال انطلاقات تريزيجيه ومرموش لكن دفاع سيراليون كان في الموعد. لاحت فرصة جديدة بعد تمريرة من صلاح إلى مرموش الذي سدد كرة صاروخية من يسار منطقة الجزاء لصالح مصر لكنها مرت بجوار القائم الأيسر، ثم تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق مصطفى محمد ارتطمت بالدفاع. وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع جاء الهدف الأول لمنتخب مصر عن طريق أحمد سيد زيزو، بعد تمريرة سحرية من تريزيجيه، تمكن زيزو من مباغتة الحارس بتسديدة قوية متقنة مفتتحا سجل التهديف. في الشوط الثاني، سدد مروان عطية كرة قوية ارتطمت بالقائم، بعدها زادت محاولات المنتخب في الاختراق عن طريق عمر مرموش وصلاح وتريزيجيه. وفي الدقيقة 56 أجرى حسام حسن تبديله الأول بخروج مصطفى محمد المهاجم الصريح ونزول حمدي فتحي ليصحبها تعديل في خطة اللقب. وأهدر المنتخب فرصة تعزيز النتيجة، بعد تمريرة رائعة من صلاح لزيزو الذي انفرد بالمرمى ليمرر كرة من يمين منطقة الجزاء لكنها مرت من أمام عمر مرموش. ودفع حسام حسن بتبديل ثان بخروج زيزو صاحب الهدف ونزول محمد شحاتة لتأمين خط الوسط، في ظل اندفاع المنتخب السيراليوني بحثا عن تعديل النتيجة.

وضم تشكيل منتخب مصر: "محمد الشناوي في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد نبيل كوكا، وفي الوسط مروان عطية، محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، ويقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح، عمر مرموش، ومصطفى محمد"

بينما تواجد علي مقاعد البدلاء كلا من: "محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل".

ويلاقي منتخب مصر نظيره السيراليوني في لقاء يحمل بين طياته تاريخًا من الندية والتكافؤ، حيث سبق أن التقى المنتخبان في ثلاث مواجهات رسمية سابقة، انتهت بحصيلة متعادلة من النتائج، إذ حقق كل فريق فوزًا وحيدًا، بينما انتهت مواجهة أخرى بالتعادل.

وتضم قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا 23 لاعبا وهم: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، عبد العزيز البلعوطي ، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، وأسامة فيصل.

وحقق منتخب مصر بقيادة حسام حسن فوزاً مستحقاً بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتى أقيمت على ملعب العربى الزاولى بالمغرب، وسجل هدفى منتخب مصر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 13 نفطة بعد خوض 5 مباريات، مُحققًا 4 انتصارات وتعادل وحيد.



احتفال زيزو بالهدف



احتفال لاعبى المنتخب



جانب من المباراة