شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يسجل هدف تعادل الزمالك مع بتروجت فى الدقيقة 70 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 مارس 2025 11:01 م

سجل ناصر ماهر لاعب الزمالك هدف التعادل لفريقه أمام بتروجت فى الدقيقة 70 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر، لتصبح النتيجة 1 - 1.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: أحمد حسام – مصطفى الزناري – صلاح مصدق، خط الوسط: محمد حمدي – أحمد محمود – سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم " إيشو"، خط الهجوم: ناصر ماهر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وجيفرسون كوستا وعمر جابر ومحمود جهاد ومهاب ياسر ومحمد عاطف وحازم أسامة ومصطفى شلبي وسيدي ندياي.

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي: حراسة المرمى : عمر صلاح، خط الدفاع : محمود شديد - هادي رياض - أحمد بحبح - توفيق محمد، خط الوسط : محمد علي عكاشة - أدهم حامد - رشاد المتولي، خط الهجوم : شيكودي جبريل - إسماعيل بامبا - خالد أبو زيادة.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد خليفة وإسلام عبد الله وعبد الله محمود وعبد العزيز السيد وإسلام هشام ومصطفى الجمل وأحمد فاروق وزياد فرج و كليتشي شيمزي.