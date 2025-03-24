شكرا لقرائتكم خبر عن معلمة تذرف الدموع وتؤكد نتمنى تناول الدجاج مرة واحدة في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �الت المعلمة إشراق، معلمة عدنية من خورمكسر،: "أتمنى أن نأكل الدجاج ولو مرة واحدة في الأسبوع".

حيث راتب المعلمة اشراق لا يتجاوز 68 ألف ريال (ما يعادل ثلاثين دولارًا فقط)، تكافح لإعالة أربعة أطفال، في ظل غلاء متصاعد ورواتب لا تُصرف بانتظام.

هي ليست وحدها، بل تمثل آلاف المعلمين الذين يعيشون ظروفًا قاسية تُهدد كرامتهم وحياتهم.

ياتي ذلك وسط فشل حكومة بن مبارك بتامين ابسط حقوق مواطنيها .

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