شكرا لبحثكم عن خبر اضراب شامل لمنتسبي شرطة السير في الشيخ عثمان احتجاجًا على اعتداء مدير المديرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - إضراب

عدن - خاص

نفذ أفراد وضباط شرطة السير في مديرية الشيخ عثمان، اليوم، إضرابًا عن العمل احتجاجًا على تعرض أحد أفرادهم للاعتداء من قبل مدير عام المديرية، وسام معاوية، وما تبع ذلك من احتجازه بطريقة غير قانونية.

وأفادت مصادر أمنية بأن الاعتداء أثار موجة استياء واسعة في أوساط شرطة السير، الأمر الذي دفعهم إلى الانسحاب من مواقعهم ورفض تنفيذ أي مهام حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤول المتورط في الحادثة.

وأكد المحتجون أن عودتهم إلى العمل مرهونة بمحاسبة مدير عام المديرية وفق القوانين النافذة، مشيرين إلى أن استمرار غيابهم أثر على انسيابية الحركة المرورية في المنطقة.

في غضون ذلك، شهدت مناطق أخرى من المدينة انتشارًا مكثفًا لأفراد وضباط شرطة السير لضمان استمرار الخدمات المرورية في باقي المديريات.