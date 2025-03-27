شكرا لبحثكم عن خبر ضبط مخرب في كهرباء الرئيس بعدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن أنها ضبطت الموظف (ي. ب. ي. ع) المتهم بتنفيذ أعمال تخريبية طالت حساسات توربينات المحطة الغازية، قبل أن تسلمه رسميًا إلى شرطة الشعب لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأوضحت المؤسسة أن الموظف المتهم، البالغ من العمر 37 عامًا، تسبب بتخريب أربعة كابلات حساسة.
وشددت المؤسسة على التزامها بحماية المرافق العامة والتصدي لأي أعمال تضر بالخدمة الكهربائية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي موظف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تعرقل استمرار الخدمة وتكبد الدولة خسائر كبيرة.
ودعت المؤسسة الجهات الأمنية والقضائية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المتورطين وفق القانون.
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