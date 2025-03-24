تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف رقم طراز OnePlus Pad 2 Pro وسرعة الشحن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تقارير جديدة أن شركة Oppo تطور إصدارًا خاصًا من أجهزة أندرويد مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Elite، وبطارية ضخمة بسعة 10,000 مللي أمبير، وذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت.

من المتوقع أن يكون أحد هذه الأجهزة منافسًا قويًا لـ RedMagic Nova، وسيصدر تحت العلامة التجارية OnePlus. وفقًا للتسريبات، قد يُعرف الجهاز باسم “Pad 2 Pro” أو يحمل رقم الطراز OPD2413، وذلك بحسب هيئة السلامة الصينية 3C.

تشير التسريبات أيضًا إلى أن الجهاز سيدعم شحن 80 واط بتقنية SuperVOOC، وهو ما يتجاوز معيار 67 واط في OnePlus Pad 2 الحالي، والذي يُباع حاليًا بسعر 549.99 دولارًا على أمازون، ويستخدم شاحن VCB80ACH.

أما الجهاز الآخر، الذي يحمل معالج Snapdragon 8 Elite، فقد ظهر على منصة Geekbench برقم الطراز OPD2409، مع تحسينات تشمل سرعة معالج تصل إلى 4.4 جيجاهرتز.

من المتوقع أن يُطرح هذا الجهاز باسم Oppo Pad 4 Pro بحلول يونيو 2025، إلى جانب OnePlus Pad 2 Pro. ومع ذلك، لم تتضح بعد الفروقات بين الجهازين، لكن هناك احتمال بأن يكون أحدهما مخصصًا للأسواق العالمية، بينما يقتصر الآخر على أسواق معينة.

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