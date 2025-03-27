شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تطلق تحديثًا رئيسيًا لميزة إنشاء الصور فى ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت OpenAI خلال بث مباشر يوم الثلاثاء عن أول ترقية كبيرة لقدرات ChatGPT في إنشاء الصور منذ أكثر من عام. وكشف الرئيس التنفيذي سام ألتمان أن التحديث الجديد يتيح لـ ChatGPT استخدام نموذج GPT-4o لإنشاء الصور والتعديل عليها بشكل أصلي، مما يمثل نقلة نوعية في إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

حتى الآن، كان GPT-4o يشكل العمود الفقري لمنصة ChatGPT، لكنه كان يقتصر فقط على إنشاء وتحرير النصوص، دون القدرة على التعامل مع الصور. ومع هذا التحديث، أصبح بإمكانه إنشاء صور أكثر دقة وتفصيلاً مقارنة بالنموذج السابق DALL-E 3، إذ يستغرق وقتًا أطول قليلًا في “التفكير” لإنتاج صور عالية الجودة.

ما الجديد في GPT-4o؟

• إنشاء الصور وتعديلها بذكاء أعلى، بما في ذلك تغيير تفاصيل مثل الخلفيات والأجسام في المقدمة.

• تحرير الصور التي تحتوي على أشخاص، مما يفتح المجال لتعديلات أكثر تعقيدًا وتحسينات بصرية دقيقة.

• تقديم صور أكثر دقة وتفاصيل، مستفيدًا من قدرات GPT-4o المتقدمة في التحليل والتوليد.

من يمكنه الوصول إلى الميزة الجديدة؟

التحديث متاح حاليًا لمشتركي خطة Pro التي تبلغ تكلفتها 200 دولار شهريًا، ولكن OpenAI أكدت أنها ستبدأ في طرح الميزة قريبًا لمستخدمي الخطط Plus والمجانية، بالإضافة إلى المطورين الذين يستخدمون API الخاص بالشركة.

تحديات وقضايا تدريب النموذج

لتطوير هذه الميزة، صرحت OpenAI بأنها قامت بتدريب GPT-4o على بيانات متاحة عامة، إلى جانب بيانات خاصة تم الحصول عليها عبر شراكات مع شركات مثل Shutterstock. إلا أن هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول حقوق الملكية الفكرية، خاصة في ظل القضايا المستمرة ضد بعض شركات الذكاء الاصطناعي بسبب استخدام بيانات غير مصرح بها في تدريب نماذجها.

وفي محاولة لتهدئة المخاوف، أكد براد لايتكاب، كبير مسؤولي التشغيل في OpenAI، أن الشركة تحترم حقوق الفنانين، مشددًا على وجود سياسات تمنع إنشاء صور تحاكي بشكل مباشر أعمال الفنانين الأحياء. كما توفر OpenAI نموذجًا لطلب إزالة المحتوى، مما يسمح للفنانين بمنع استخدام أعمالهم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

منافسة محتدمة مع Google

يأتي هذا التحديث في أعقاب إطلاق Google ميزة إنشاء الصور الأصلية في نموذجها Gemini 2.0 Flash، والتي أثارت جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ضعف القيود الأمنية، حيث تمكن المستخدمون من إزالة العلامات المائية وإنشاء صور لشخصيات محمية بحقوق الطبع والنشر.

مع هذا التطور، يبدو أن OpenAI وGoogle تخوضان سباقًا تقنيًا محمومًا لتقديم أفضل تجربة ذكاء اصطناعي توليدي، مما يبشر بمستقبل مليء بالإبداعات الرقمية المتقدمة، لكن مع تحديات قانونية وأخلاقية يجب معالجتها بعناية.