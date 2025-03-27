شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلة فى Google Maps Timeline تؤدى إلى فقدان السجلات نهائيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة غير متوقعة، قامت جوجل عن طريق الخطأ بحذف بيانات ميزة Timeline فى تطبيق خرائط جوجل لبعض المستخدمين، مما أدى إلى فقدان سجلات المواقع الخاصة بهم بشكل دائم، ما لم يكونوا قد قاموا بحفظها باستخدام النسخ الاحتياطى السحابي المشفر.

ما هي ميزة Timeline ولماذا هى مهمة؟

ميزة Timeline، المعروفة سابقًا باسم سجل المواقع، تسمح للمستخدمين بمراجعة تحركاتهم خلال الأيام الماضية، ما يجعلها مفيدة للبعض لتتبع رحلاتهم وتنقلاتهم، بينما يراها آخرون انتهاكًا للخصوصية.

الانتقال إلى التخزين المحلى يسبب مشكلة كبرى

في إطار تحديثات جوجل الأخيرة، سيتم تخزين بيانات Timeline على الجهاز فقط بدلاً من خوادم جوجل، بشرط أن يختار المستخدم تفعيلها. ورغم أن هذا يعد خطوة إيجابية لتعزيز الخصوصية، إلا أن جوجل ارتكبت خطأ تقنيًا أدى إلى حذف بيانات بعض المستخدمين دون إمكانية استعادتها، إلا إذا كانوا قد قاموا بتفعيل النسخ الاحتياطي السحابي المشفر مسبقًا، وهو خيار لم يعتمده إلا عدد قليل جدًا من المستخدمين.

رد جوجل على الخطأ

أوضح متحدث باسم جوجل أن المشكلة ناتجة عن خطأ تقني وليس تغييرًا متعمدًا، لكن هذا لا يخفف من الإحباط الذي يشعر به المستخدمون الذين فقدوا بياناتهم. ومع ذلك، أكدت جوجل أنها تعرف المستخدمين المتضررين، وقد أرسلت إليهم رسائل بريد إلكتروني لإبلاغهم بالمشكلة. وبالتالي، إذا لم يصلك إشعار رسمي من جوجل، فمن المحتمل أن بياناتك لم تتأثر.

رغم أن الانتقال إلى التخزين المحلي يعزز الخصوصية، إلا أن الخطأ التقني الذي ارتكبته جوجل أدى إلى فقدان بيانات العديد من المستخدمين بشكل دائم، مما يسلط الضوء على أهمية النسخ الاحتياطي المنتظم للحفاظ على البيانات الشخصية المهمة.