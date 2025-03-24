شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإماراتى يكرم نادى بيراميدز ويهدى ممدوح عيد الدرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، نادي بيراميدز وممدوح عيد رئيس النادي، على هامش حضور مسئولي النادي ولاعبيه في منافسات اليوم الختامي لدورة رمضانية أقيمت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتسلم ممدوح عيد رئيس النادي درع التكريم، من جانب محمد بن هزام الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وأنس البرغوثي مدير العمليات، وذلك تقديرا لتميز النادي في السنوات الماضية، بعدما أصبح شريكا في المنافسة على كل البطولات محليا وقاريا.

وحرص ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز على التواجد في فعاليات اليوم الختامي للدورة الرمضانية، إلى جانب هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز وعمر مدحت المدير التجاري، ومحمد ناجي جدو مدرب الفريق، إلى جانب الثنائي محمد الشيبي ويوسف أوباما، لاعبي النادي.