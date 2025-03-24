شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية لاعب من الدرجة الثانية لدورى الأضواء.. محمد عبد الوهاب موهبة فارقت الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "احلم.. وصدق حلمك" شعار رفعه بعض اللاعبين الذين ينحتون فى الصخر للوصول إلى الأضواء والشهرة التى كانوا يحلمون به، هذا الطريق لم يكن مفروشا بالورود، بينما احتاج لجهد وصبر وكفاح لتحقيق هذا الحلم.

يقدم ”الخليج 365” على مدار شهر رمضان الكريم، حكايات من الكفاح التى خاضها لاعبو القسم الثانى والثالث والرابع للوصول إلى دورى الأضواء والشهرة.

محمد عبد الوهاب

ولد محمد عبد الوهاب عام 1983 بمحافظة الفيوم، وبدأ مشواره مع الكرة وعمره 14 عاما، ثم انتقل لمركز شباب الألومنيوم ومنه إلى الفريق الأول.

تألق عبد الوهاب في صفوف الألومنيوم مما دفع حسن شحاته، المدير الفني الأسبق لاختياره من أجل الانضمام إلى منتخب الشباب عام 2003، للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب رقم 13 في بوركينا فاسو عام 2003، وهي البطولة التي أحرزتها مصر بعد تغلبها في النهائي المثير على كوت ديفوار 4/ 3 سجل أحمد فتحي وعماد متعب وحسني عبد ربه أهداف المباراة، وكان محمد عبد الوهاب قد سجّل هدف فوز مصر على مالي في دور الأربعة.



الانضمام للظفرة ثم إنبى



انتقل إلى الظفرة الإماراتى فأعاره إلى إنبى موسم 2003 / 2004، وانضم للمنتخب الأول تحت قيادة الإيطالى ماركو تارديللي.

اللعب فى الأهلى

بدأ عبد الوهاب مشواره مع النادى الأهلى موسم 2004 / 2005 واستمر موسمين على سبيل الإعارة، حيث نجح مسئولو المارد الأحمر فى استعارته لمدة موسمين من الظفرة.

لكنه لم يظهر بالشكل المطلوب فى بداية المشاركة بسبب تواجد "جيلبرتو" فى هذا الوقت، فلم يشارك عبد الوهاب فى بداية موسمه الأول مع المارد الأحمر إلا فى دقائق معدودة، لكن "جيلبرتو" تعرض للإصابة فى مباراة مع النجم الساحلى بنهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2005 وابتعد عن المستطيل الأخضر.



شارك محمد عبد الوهاب في المباريات واستغل الفرصة وأثبت قدراته، وبات عبد الوهاب لاعبا مهما فى صفوف الأهلى ومنتخب مصر خاصة بعد مشاركته الإيجابية فى فوز "الفراعنة" بكأس الأمم الأفريقية 2006، ليصبح بعدها أحد أبرز نجوم القلعة الحمراء.



بطولاته مع الأهلى

حقق عبد الوهاب مع الأهلى بطولة الدورى مرتين، وكأس مصر 2006، والسوبر المصرى 2005، دورى أبطال أفريقيا 2005، 2006، والسوبر الأفريقى 2006، وشارك فى كأس العالم للأندية 2005، لعب بقميص الأهلى 42 مباراة، وسجل خلالها 6 أهداف.

وفى أغسطس عام 2006، فارق الحياة فى ريعان شبابه بعد أزمة قلبية فى التدريبات الصباحية للأهلى باستاد مختار التتش.