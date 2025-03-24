شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الغارات المتواصلة على الحوثيين...أمريكا تعلن عن هروب 3 أرباع سفنها من البحر الأحمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، أمس الأحد، إن 3 أرباع حركة الشحن الأمريكية التي يجب أن تمر عبر البحر الأحمر تضطر حاليا إلى تجنّب المنطقة والمرور عبر الساحل الجنوبي لأفريقيا، بسبب الضربات التي ينفّذها الحوثيون في اليمن.

وأضاف والتز، خلال لقاء عبر شبكة "سي بي إس" الأمريكية، إنّ "75% من شحناتنا البحرية التي ترفع العلم الأمريكي تضطر الى المرور عبر الساحل الجنوبي لأفريقيا بدلا من قناة السويس".

وقد توقفت هجمات الحوثيين مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في غزة يوم 19 يناير الماضي، لكن الحوثيين استأنفوها قبل أسبوع وتوعدوا بتكثيفها طالما استمرت إسرائيل في ضرباتها على القطاع الفلسطيني المدمر.

وأكّد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، أن حكومته "مصممة على إعادة إرساء حرية الملاحة في البحر الأحمر عبر عمليات عسكرية ضد الحوثيين".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية شون بارنيل، إن الحوثيين هاجموا سفنا حربية أمريكية "174 مرة" وسفنا تجارية "145 مرة" منذ عام 2023.