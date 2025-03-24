تكنولوجيا: Acer تكشف عن Go Air بشاشة 14 بوصة لمنافسة MacBook Air بمعالجات Intel Core

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Acer عن حاسبها المحمول الجديد Go Air، المصمم للمستخدمين الذين يبحثون عن نظام محمول للغاية يعمل بنظام Windows. في الوقت الحالي، يتوفر الجهاز حصريًا في الصين، بأسعار تتراوح بين 730 و785 دولارًا، وذلك حسب تكوين المعالج. حتى الآن، لم تكشف الشركة عن أي تفاصيل حول إطلاق عالمي محتمل.

يتميز Acer Go Air بهيكل مصنوع من سبيكة المغنيسيوم والألمنيوم، مما يجعله خفيفًا جدًا بوزن 2.2 رطل فقط. يعتمد على بطارية بسعة 60 واط، مما يعزز من عمر التشغيل أثناء التنقل.

أما الشاشة، فهي لوحة IPS مقاس 14 بوصة بدقة 2240 × 1400 بكسل، وتدعم فتح المفصلات حتى زاوية 180 درجة، مما يسمح بوضعها مسطحة على الطاولة. كذلك، تغطي الشاشة كامل مساحة ألوان sRGB، لكن الجهاز لا يستهدف المستخدمين المهتمين بالألعاب.

يعمل Acer Go Air بمعالجات Intel Core 5 210H أو Intel Core 7 240H، مدعومة بذاكرة LPDDR5 بسعة 32 جيجابايت ووحدة تخزين SSD بحجم 1 تيرابايت. من حيث التوصيلات، يتضمن الحاسب ثلاثة منافذ USB Type-C، بالإضافة إلى منفذ HDMI 2.0 ومنفذ USB 3.2 Gen 1.

ومع ذلك، لا يتوفر منفذ Ethernet، مما يجعل الاتصال بالإنترنت يعتمد فقط على WiFi 6، حيث لا يدعم الجهاز المعيار الأحدث WiFi 7.

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