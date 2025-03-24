ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية آية سماحة الجمهور صورة لطفلين، كانا يقومان بتعذيب كلاب بطريقة همجية.

وكتبت آية سماحة عبر حسابها الخاص: "هؤلاء الأطفال أو الشياطين، قبل الإفطار نزلوا لضرب الكلاب كنوع من التسلية، هذه ليست تربية.. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وفي كل أب وأم لم يحسنوا تربية أبنائهم. يجب أن يتعرض هؤلاء الأطفال للضرب ليعرفوا مدى الألم الذي يسببونه للحيوانات.. انشروا صورهم ليعرفهم الجميع ويعاقبوهم بالضرب"، منشور آية سماحة عرضها لموجة إنتقادات واسعة، وإعتبر الجمهور أنها تحرض على ضرب الأطفال بدلاً من تعليمهم غلطهم.

كانت هذه تفاصيل خبر آية سماحة تحت طائلة الإنتقادات بعد هذا المنشور عن الأطفال.. فما القصة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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