شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 23 - 3 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم، الأحد، الموافق 23 - 3 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: خسارة الزمالك من بتروجت في كأس عاصمة مصر وتفاصيل مران الأهلي الأخير قبل مباراة طلائع الجيش.

بتروجت يفوز على الزمالك 2 - 1 بهدف الوقت القاتل فى كأس عاصمة مصر

حقق فريق بتروجت الفوز على الزمالك بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التي جمعتهما على استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

تفاصيل مران الأهلى الأخير قبل مواجهة طلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها غدا الإثنين ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

تعديل موعد المران المفتوح لمنتخب الناشئين للإعلام غدا قبل السفر للمغرب

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما تعديل موعد مران المنتخب المفتوح لجميع وسائل الإعلام غدا الإثنين والذي كان مقررا له الساعة 9 مساء بمركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف ولمدة 15 دقيقة قبل السفر إلى المغرب والمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

أيمن أشرف يترقب تحديد مصيره مع البنك الأهلى بعد تجميده فنيا

يترقب أيمن أشرف مدافع البنك الأهلي، تحديد مصيره مع فريق البنك الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد تجميده فنياً وغيابه عن المشاركة منذ بداية الموسم الجاري، حيث غاب اللاعب أيضاً عن المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر.

إيهاب توفيق ونجوم الرياضة يحضرون عزاء والد هشام حنفى نجم الأهلى السابق

حرص عدد كبير من نجوم الرياضة المصرية على حضور عزاء والد هشام حنفي نجم الأهلي السابق والذي أقيم في دار مناسبات مسجد عبد الرحمن الكواكبي بالعجوزة.

محاولات مكثفة للحاق تانيانا بوكانا بنهائيات أفريقيا مع سيدات الأهلى

يجري الجهاز الطبي لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، محاولات مكثفة من أجل لحاق المحترفة تاتيانا بوكان بنهائيات بطولة أفريقيا مع الفريق في نيجيريا والمحدد لها الفترة من 30 مارس وحتى 14 أبريل المقبل.

أحمد الكاس يحدد موعد سفر منتخب الناشئين للمغرب للمشاركة فى أمم أفريقيا

قرر أحمد الكاس ، المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عامًا، السفر للمغرب فجر الأربعاء المقبل استعداداً لأمم أفريقيا التي تنطلق بالمغرب نهاية الشهر الجاري.

صراع تونسي مغربي على قيادة الجبهة اليسرى للأهلي أمام الطلائع

يفاضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، بين الثنائى التونسى على معلول والمغربى يحيى عطية الله لاعبى الفريق لاختيار أحدهما لقيادة الجبهة اليسرى للمارد الأحمر فى مباراة الطلائع المقبلة.

الأهلي يستقر على فسخ تعاقد الرومانية إيوانا محترفة سيدات الطائرة

استقر مسئولو النادى الأهلي فسخ التعاقد مع المحترفة الرومانية إيوانا ماريا بوكيو، وذلك بسبب تواضع مستواها مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

الأهلي يستعيد جهود حسين الشحات فى تشكيل مباراة طلائع الجيش

يعود حسين الشحات، نجم النادى الأهلى، للظهور فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر بمباراة الطلائع المقبلة، بعد غيابه عن مباراة إنبى الأخيرة، بسبب رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق فى منحة راحة إضافية.