سيتى كلوب طنطا يتوج بكأس الدورة الرمضانية الرابعة بحضور نجوم الرياضة

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القاهرة - سامية سيد - في سهرة رمضانية وأجواء كروية رائعة، وتحت رعاية شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضى برئاسة المهندس سيف الوزيرى ومجموعة أندية سيتى كلوب برئاسة الكابتن ياسر الرملي، توج فريق سيتى كلوب طنطا بكأس الدورة الرمضانية الرابعة لأندية سيتى كلوب 2025 بعدما فاز على سيتى كلوب بنها بهدف نظيف فى المباراة النهائية التي جرت بين الفريقين على ملعب سيتي كلوب العبور.

وعلى هامش اللقاء، أقيمت فقرات ترفيهية متنوعة حيث تخلل المباراة النهائية استعراض لفريق الجمباز بسيتي كلوب الذي قدم لوحة فنية مميزة تعكس الحضارة الفرعونية القديمة، كما قدم في بداية الأمسية الكروية براعم كرة القدم في سيتي كلوب مباراة استعراضية قدموا فيها فاصلا من المهارات التي اكتسبوها من خلال تدريباتهم في فروع أكاديمية سيتي في كل محافظات مصر.

شهد حفل الختام في ضيافة الكابتن ياسر الرملي رئيس مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب، حضور كوكبة من مسئولي ونجوم الرياضة وكرة القدم المصرية يتقدمهم محمد يحي لطفي رئيس شركة المتحدة للخدمات الرياضية ومحمد مرجان رئيس شركة برزينتيشن لايف والمهندس أحمد عطية نائب رئيس شركة استادات للاستثمار الرياضي والكابتن أيمن صلاح نائب رئيس سيتي كلوب والمهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث.

ووجه الكابتن ياسر الرملي رئيس مجموعة سيتي كلوب في كلمته التحية لكل المشاركين في أولمبياد سيتي كلوب وفي مقدمتهم الكابتن محمد وهبة عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع كرة القدم والكابتن أحمد عبد الله عضو مجلس الإدارة رئيس قطاع النشاط الرياضي وأعضاء مجلس الإدارة أحمد بحيري وعلي عادل والنجم العالمي أحمد الجندي الذي أطلق ضربة البداية في المباراة النهائية.

كما حضر المباراة نجوم سيتي كلوب في كرة القدم الكباتن الكبار غانم سلطان وأسامة عرابي ومحمد سعد وعبد الستار صبري وجمال حمزة وحسام حسن.

وأشاد الحضور بالتنظيم الرائع للدورة، من حيث جودة الملاعب وتوفير طبيب وطاقم طبي في كل مباراة وحكام مميزين..

وباتت دورة سيتي كلوب الرمضانية تشكل مظهرا مميزا للشهر المبارك، واكتسبت أهمية كبيرة، حيث الإدارة المحترفة، والملاعب المجهزة، وبعدما كانت مجرد "دورة للترفيه" وممارسة الرياضة بين الأصدقاء والأقارب، تحولت إلى محط تنافس وحرص كبير على المشاركة.



احتفال الفريق الفائز



احتفالات الدورة الرمضانية



الحضور في دورة سيتي كلوب



الدورة الرمضانية



الرملي



الفريقين من أرض الملعب



الناشئين



تسليم الجوائز



جانب من الاحتفال



جانب من دورة سيتي كلوب



دورة سيتي كلوب الرمضانية



دورة سيتي كلوب