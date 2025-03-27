أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 26 – 3 – 2025

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 26 – 3 – 2025 العديد من الأخبار الهامة، أبرزها 30 ألف مشجع فى مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا.

30 ألف مشجع فى مباراة الأهلى والهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا

تقرر حضور 30 ألف مُشجع فى مباراة الأهلى والهلال السودانى، المقرر لها التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل الموافق الأول من أبريل باستاد القاهرة فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

اللجنة الأولمبية ترفض شكاوى الأهلى ضد الجبلاية والرابطة

أصدرت اللجنة الأولمبية بيانا برفض شكاوى الأهلى ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن الانسحاب من القمة أمام الزمالك، وتؤكد صحة العقوبات الموقعة عليه.

أحمد سيد زيزو يتلقى عرضا سعوديا ويؤجل مناقشته فى الفترة الحالية

شهدت الساعات الماضية تلقى أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك، عرضا من أحد الأندية السعودية للانضمام إليها، بعد انتهاء عقده مع الزمالك و الذى ينتهى بنهاية الموسم، وذلك بحسب ما كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادى فى تصريحات إذاعية.

موعد مشاركة أحمد الجفالى مع الزمالك؟

يواصل أحمد الجفالى لاعب فريق الزمالك البرنامج التأهيلى الخاص به، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن، في ظل الإصابة التي يعانى منها بمزق في العضلة الخلفية.

دوليو الأهلي راحة 48 ساعة وينتظمون في التدريبات الجمعة

منح الجهاز الفني للأهلي اللاعبين الدوليين راحة لمدة 48 ساعة قبل الانتظام في التدريبات الجماعية بدءا من يوم الجمعة المقبل، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

سيف الجزيرى يصل القاهرة وتأهيل مصطفى شلبى فى مران الزمالك

وصل إلى القاهرة عصر اليوم الأربعاء، التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمهيداً للانتظام في تدريبات الأبيض، استعداداً لمواجهة سيراميكا المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

تذكرتي تطرح تذاكر مباراة المصري وسيمبا التنزاني بالكونفدرالية

أعلن النادي المصري عن بدء طرح تذاكر مباراة الفريق البورسعيدي أمام سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، وذلك عبر موقع تذكرتي.