شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. محاضرة كولر وفقرة بدنية استعدادا للهلال السودانى بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل فريق الاهلي تدريباته مساء السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، لشرح بعض الجوانب الفنية.

وشهد المران التركيز مع اللاعبين على الناحية البدنية، وقام اللاعبون بعدها بتنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.