الامارات | كوزمين: لم يتم التواصل معي رسمياً لتدريب المنتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، إن اتحاد كرة القدم لم يتواصل معه بشكل رسمي لمناقشة قيادة المنتخب الوطني خلفاً للمدرب السابق البرتغالي باولو بينتو، المقال من منصبه لسوء أداء «الأبيض» في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. ويدخل كوزمين ضمن قائمة المدربين المرشحين من قبل الوسط الرياضي لتولي مهمة تدريب المنتخب، لمعرفته الكبيرة بنوعية لاعبي الأبيض وقدرات نجوم دوري أدنوك للمحترفين.

وقال كوزمين في تصريحات صحافية عقب مباراة الشارقة وشباب الأهلي، التي انتهت أول من أمس، بالتعادل السلبي في الجولة الـ19 للدوري: «لم يصلني أي شيء رسمي، وأي كلمة تصدر مني يمكن أن تفسر بطريقة مختلفة، لذلك لا أريد التعليق على هذا الأمر حالياً».

وأوضح كوزمين: «بالنسبة لي أنا مدرب فريق الشارقة، ولا أريد الدخول في نقاشات علناً، يمكن أن تشوش على لاعبي الفريق في المباريات المقبلة كوننا نمر بفترة ومباريات صعبة جداً».

وتابع: «الإمارات بلدي الثاني، وبالنسبة لي فإنني وعائلتي نعيش منذ فترة في هذا البلد الجميل، إذ انتقلت أسرتي للعيش هنا كلياً، وأكنّ احتراماً كبيراً لهذا البلد».

وختم: «قضيت سنوات طويلة في الإمارات، خاصة في عالم كرة القدم، لكن حالياً لا يمكنني التعليق على هذا الموضوع».

وكان اتحاد الكرة قد أقال مدرب المنتخب البرتغالي باولو بينتو، على الرغم من الفوز الصعب على منتخب كوريا الجنوبية 2-1 قبل جولتين من نهاية تصفيات المونديال، إذ ظهر المنتخب بقيادة المدرب البرتغالي بصورة غير مقنعة فنياً، وباتت حظوظه صعبة في التأهل إلى كأس العالم، في وقت كانت كل المؤشرات إيجابية للغاية، في ظل تدعيم صفوف الأبيض بأفضل النجوم، خصوصاً الحاصلين حديثاً على الجنسية الإماراتية.

مدرب الشارقة:

. الإمارات بلدي الثاني.. انتقلت مع أسرتي للعيش هنا، وأكنّ احتراماً كبيراً لهذا البلد الجميل.

. لا أريد الدخول في نقاشات علناً يمكن أن تشوش على لاعبي الشارقة.