فايز المالكي: "أتمنى أن أتذكر صوت أمي"

ميرنا وليد - بيروت - تزامنا مع عيد الأم، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان فايز المالكي أطل فيه بكلام مؤثر، قائلا: "أتمنى أتذكر صوت أمي، وأكبر شي سويته بحياتي وغلطت أني أحرقت كل الصور بعد ما ماتو، بعض الأوقات أقول يا الله كيف كانت ضحكة أمي وكيف كان صوتها وإذا جيت أنام أقول يارب أني أحلم في أمي وأبوي".
وكان ردّ فايز المالكي مؤخرا على سؤال "ليه تركت التمثيل"، قائلا عبر حسابه: "أنا كل دخلي من الإعلانات يروح لوجه الله حتى المسلسلات ينتهي المسلسل وأنا موزعها على العالم، لكن بفضل الله أنا عندي شركات وشغل خارجي ولله منعم علي".
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