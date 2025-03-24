تكنولوجيا: Anycubic تكشف عن طابعة ثلاثية الأبعاد محمولة بتصميم قابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت AnyCubic عن طابعة ثلاثية الأبعاد جديدة تمامًا تتميز بتصميم محمول وخمس محاور دورانية، مما يسمح لها بالطي لتصل إلى سمك 75 ملم فقط. رغم حجمها الصغير وسهولة حملها، يمكن للطابعة طباعة نماذج يصل طولها إلى 460 ملم، مما يمنح المستخدمين حرية تنفيذ مشاريع بأحجام مختلفة.

وبفضل المحاور المتعددة، يستطيع رأس الطباعة التوقف بدقة في أوضاع مختلفة، ما يوفر مزيدًا من التحكم أثناء الطباعة. ونظرًا لحجم الطابعة المدمج، اقتصر التصميم الأمامي على شاشة تعمل باللمس بدلاً من الأزرار التقليدية. أما في الخلف، فتتضمن عدة منافذ، مثل USB-C، وMicro-HDMI، ومنفذي USB-A.

يحتوي نظام البثق على مروحة تبريد نشطة تمنع انسداد الخيوط أثناء الطباعة، كما يتميز بآلية تخزين مدمجة للخيوط على طراز الدرج داخل قاعدة الطابعة. وتشير التسريبات إلى أن فوهة الطباعة تأتي بمقاس قياسي، مما يجعلها متوافقة مع أنواع الخيوط المختلفة مثل PLA، وTPU، وPETG.

من ناحية التصميم، تعتمد الطابعة على سرير طباعة مربع الشكل، ويُرجح أنه مصنوع من الزجاج، وفقًا للصور الرسمية، ما يسهل إزالة المطبوعات بعد الانتهاء.

حتى الآن، لم تعلن الشركة عن السعر أو موعد التوفر، لكن من المتوقع أن تصل الطابعة إلى الأسواق التجارية بحلول نهاية عام 2025.

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