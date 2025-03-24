معتصم النهار بمنشور مثير للجدل

ميرنا وليد - بيروت - أحدث الممثل معتصم النهار ضجة بمنشوره الجديد الذي كتبه على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي والذي تكلّم فيه بلسان شخصيته في مسلسل "نفس" الذي يعرض حاليا في شهر رمضان، هذه الشخصية التي أخطأ البعض بحقها.



وكتب معتصم النهار على صفحته منذ قليل: "اللي بيغلط عليك وما بيعتذر بحجة أنو بالغلط صار كلشي، معناتها شايف حاله أكبر من الحق، وهون ما بينفع معه غير إنك تاخد حقك بإيدك أول ما تشوفه، لأن بعض الناس ما بتتعلم إلا بالطريقة اللي اختاروها لنفسهم".

