سامر البرقاوي يعلن إتنهاء تصوير "تحت سابع أرض".. وهذه رسالته

ميرنا وليد - بيروت - أعلن المخرج السوري سامر البرقاوي إنتهاءه من تصوير مسلسل "تحت سابع أرض" الذي يتم عرضه في الموسم الرمضاني الحالي.

وإحتفل نجوم العمل بالنهاية، ونشر سامر البرقاوي مجموعة صور ظهر فيها الأبطال أمام قالب حلوى يحمل بوستر العمل، وعلق على المنشور قائلاً: "بعد وقت طويل وشغل مستمر ‎خلصنا اليوم وبعون الله تصوير مسلسل تحت سابع أرض بـدمشق‎

شكراً لكل نجوم العمل الكبار فرداً فرداً، وللفنيين اللي ورا الكاميرا وللجمهور الكريم اللي غمرنا رسائل محبة، والشكر للصحافة الكريمة‎

والشكر الأبرز لشركة الصباح على كل الدعم والتسهيلات اللي قدموها لينجح المسلسل ‎وانشالله النهاية تكون عند حسن ظنكن".

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