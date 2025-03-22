التعادل السلبى مستمر بين منتخب مصر وإثيوبيا بعد 30 دقيقة وتريزيجيه يُهدر هدفين

القاهرة - سامية سيد -

بداية المباراة جاءت سريعة وحماسية من الفريقين، وفى الدقيقة 6 باغت منتخب اثيوبيا الفراعنة بكرة عرضية حولها أحمد مهاجمى الفريق برأسه، لكنها تمر بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر، ورد زيزو فى الدقيقة 14 بتصويبة متقنة كادت تسكن شباك اثيوبيا ولكنها تمر بجوار القائم بسنتيمترات.

وأهدر محمود تريزيجيه فرصة محققة لتسجيل الهدف الأول للفراعنة فى الدقيقة 19 بعدما تهادت الكرة أمام المرمى، لكنه سدد رأسية بعيدا عن المرمى الإثيوبى، كما أنقذ الحارس الاثيوبى هدفا محققا جديدا من تريزيجيه فى الدقيقة 25.

يخوض المنتخب المباراة بطريقة 3 - 4 - 3، وجاء التشكيل كالتالي: محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمود تريزيجيه ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد سيد زيزو ومحمد صلاح وعمر مرموش وأسامة فيصل.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - مصطفى محمد، وخرج ابراهم عادل من القائمة للإصابة.