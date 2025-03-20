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أمين الأمم المتحدة: إقامة دولة فلسطينية السبيل الوحيد للسلام

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واس - واشنطن 0 تبليغ

  • أمين الأمم المتحدة: إقامة دولة فلسطينية السبيل الوحيد للسلام 1/3
  • أمين الأمم المتحدة: إقامة دولة فلسطينية السبيل الوحيد للسلام 2/3
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الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قلقه من تجدد إطلاق النار والدمار في غزة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني قد تحمل معاناة هائلة بالفعل.
وجدد غوتيريش خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل، مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، دعوته إلى احترام وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق غزة دون عوائق.
أمين الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - أرشيفية اليوم
قصف عنيف لمباني المدنيين في غزة (وفا)

إقامة دولة فلسطينية

وشدد على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط يكمن في إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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