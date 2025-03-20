شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الأمم المتحدة: إقامة دولة فلسطينية السبيل الوحيد للسلام والان نبدء بالتفاصيل

إقامة دولة فلسطينية

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قلقه من تجدد إطلاق النار والدمار في غزة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني قد تحمل معاناة هائلة بالفعل.وجدد غوتيريش خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل، مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، دعوته إلى احترام وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق غزة دون عوائق.وشدد على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط يكمن في إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.