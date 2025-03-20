شكرا لقرائتكم خبر عن خططوا لنقل متفجرات.. اعتقال 3 إرهابيين في الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت السلطات الصومالية اليوم، ثلاثة عناصر إرهابية خططوا لإدخال متفجرات إلى العاصمة مقديشو.

وأفاد بيان صادر عن جهاز المخابرات والأمن الوطني الصومالي، بأن القوات الأمنية نفذت عملية استباقية في مديرية دينيلي أسفرت عن اعتقال عنصرين، فيما تم القبض على عنصر ثالث في مديرية طركينلي داخل العاصمة.

