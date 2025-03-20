شكرا لقرائتكم خبر عن تطور سعر الدولار والعملات فى مصر اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 20 مارس 2025 بالبنوك المصرية، وكذلك أسعار العملات العربية والأجنبية وفق أخر تحديثات سوق صرف العملات الأجنبية في مصر.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

وفي السياق التالي نرصد أسعار العملات في مصر وفق أخر تحديث وهي أسعار قابلة للتغير على مدار الساعة

سعر اليورو الأوروبى اليوم

54.92 جنيه للشراء.

55.33 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

65.30 جنيه للشراء.

65.69 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

‏‎162.90 جنيه للشراء.

‏‎164.07 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

‏‎13.39 جنيه للشراء.

‏‎13.47 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.71 جنيه للشراء.

13.75 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم

‏‎12.79 جنيه للشراء.

13.86 جنيه للبيع.