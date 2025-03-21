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نائب وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس التشادي

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واس - أم جرس 0 تبليغ

نائب وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس التشادي

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الدمام - شريف احمد - استقبل الرئيس الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد اليوم ، نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية تشاد.
ونقل الخريجي في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ـ حفظهما الله ـ، لفخامته، وتمنياتهما بمزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.

تطورات الأوضاع الدولية

واستُعرض خلال الاستقبال، العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الدولية.
الرئيس التشادي خلال استقباله نائب وزير الخارجية - إكس الخارجية

حضر الاستقبال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي والتشاديين بالخارج د. عبدالله صابر فضل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر. ‏
ووصل نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي يوم الخميس، إلى جمهورية تشاد في زيارة رسمية.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار أم جرس، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي والتشاديين بالخارج د. عبدالله صابر فضل.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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