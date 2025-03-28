شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مليارات دولار واردات مصر من السلع المعمرة فى نهاية العام الماضى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

اقتربت قيمة الواردات المصرية الإجمالية من السلع الاستهلاكية المعمرة من كسر حاجز الـ4 مليارات دولار بنهاية العام الماضى 2024، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغ إجمالى الواردات المصرية من السع الاستهلاكية المعمرة نحو 3 مليارات و963 مليون دولار بنهاية العام الماضى 2024، ارتفاعا من 3 مليارات و457 مليون دولار فى نفس الفترة من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت نحو 505 ملايين و771 ألف دولار.

وأرجعت بيانات جهاز الإحصاء، هذه الزيادة إلى ارتفاع عدة سلع على رأسها سيارات الركوب والتى بلغت قيمة وارداتها الإجمالية نحو مليارى و611 مليون دولار خلال عام 2024، بينما كانت نحو مليارى و135 مليون دولار فى نفس الفترة من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت نحو 475 مليونا و665 ألف دولار.