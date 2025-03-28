شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 28 -3-2025 فى الإمارات.. عيار 24 بـ365.75 درهم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الامارات ارتفاعا طفيفا، حيث وصل سعر الذهب عيار 24 سعر 365.75 درهم، وسجل عيار 21 سعر 324.75 وفقا لآخر التحديثات، ويأتي ذلك في ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على المعدن النفيس.

سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 سجل 365.75 درهم

عيار 22 سجل 338.75 درهم

عيار 21 سجل 324.75 درهم

عيار 18 سجل 278.25 درهم

عيار 14 سجل 215.25 درهم

عيار 12 سجل 184.50 درهم

الاونصة11376.00 درهم

الجنيه الذهب2598.00 درهم

الأونصة بالدولار3049.60 دولار

وقام المحللون بتخفيض توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام، وزادت المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي، مع توقعات بارتفاع معدل التضخم.

وطرح الرئيس الأمريكي ترامب فرض سلسلة من الرسوم الجمركية الأمريكية، شملت رسومًا موحدة بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ في فبراير، إلى جانب تعريفات متبادلة وقطاعية من المقرر فرضها في 2 أبريل،مما يزيد من جاذبية الاستثمار فى معدن الذهب.