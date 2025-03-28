شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة النبض لمعتكف تعرض لنوبة قلبية في المسجد النبوي الشريف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة المدينة المنورة، من إنقاذ وإعادة النبض لمريض باكستاني يبلغ من العمر 45 عامًا، وذلك في أثناء أداء مهامها الإنسانية في ساحات المسجد النبوي الشريف.

وتعرض المريض إلى نوبة قلبية مفاجئة خلال اعتكافه في المسجد النبوي الشريف.

وفور تلقي البلاغ باشرت الفرق الإسعافية الحالة وبدأت بإجراءات الإنعاش القلبي الرئوي باستخدام جهاز الصدمات الكهربائية، ما أسهم في استعادة النبض، ليُنقل بعد ذلك إلى مركز صحي الصافية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.