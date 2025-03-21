شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يستعيد أحمد مصطفى قبل مواجهة سموحة بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أحمد مصطفى، صانع ألعاب فريق مودرن سبورت، إلى التدريبات الجماعية عقب الشفاء من الإصابة التى لحقت به بشد فى العضلة الخلفيه الفترة الماضية.

ويسعى الجهاز الفنى لفريق مودرن سبورت بقيادة الجزائرى عبد الحق بن شيخة من تجهيز اللاعب أحمد مصطفى بدنيا وفنيا للاستعانة به فى المباريات المقبلة.

ويلاقى فريق مودرن سبورت نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر دورى المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر يوم السبت المقبل، وتقام على استاد القاهرة الدولى الساعة التاسعة والنصف مساء.