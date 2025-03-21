شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الجمعة 21 مارس 2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سعر الدولار تطورات ملحوظة في التعاملات البنكية أمام الجنيه المصري. ويقدم الخليج 365 آخر تحديث معلن لسعر الدولار اليوم الجمعة 21 مارس 2025، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.49 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و50.62 للبيع. وجاء سعر الدولار فى باقي البنوك المصرية كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

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