شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير للمواطنين في صنعاء والمحافظات من ماسيحصل في هذه المناطق خلال ال24 الساعة القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد العديد من المحافظات اليمنية حالة جوية متقلبة، حيث يُتوقع أن تتساقط أمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية، فيما ستشهد بعض السواحل اضطرابًا في البحر نتيجة الرياح القوية.

وفقًا للنشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، من المتوقع أن تشمل الأمطار الرعدية محافظات غرب الجوف، صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة وذمار خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأشار التقرير إلى أن كمية الأمطار التي تم قياسها في محطات الرصد الجوي في محافظة إب بلغت 4 ملم، في حين شهدت بعض المناطق الأخرى أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، خاصة في صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء وذمار.

ونبه المركز المواطنين في تلك المناطق من التواجد في بطون الأودية أو قرب مجاري السيول لتجنب المخاطر المحتملة نتيجة للفيضانات المفاجئة.

في الوقت نفسه، يُتوقع أن تهب رياح نشطة إلى قوية على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن، تصل سرعتها إلى 28 عقدة. وعليه، فقد حذر المركز مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج في تلك المناطق.