شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد فيديو لتفاصيل الغارات الامريكية قبل قليل على العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شنت الطائرات الحربية الأمريكية، فجر اليوم، غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثيين في منطقة جربان بمديرية سنحان، جنوب العاصمة صنعاء، وفقًا لمصادر ميدانية.
وأفادت مصادر "الحدث" بأن الطيران الحربي لا يزال يحلق بكثافة فوق محافظة الحديدة، مما يشير إلى احتمال تنفيذ ضربات جوية إضافية.
يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوترات العسكرية، وسط تطورات ميدانية متسارعة.
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