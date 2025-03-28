عاجل: فنان يمني شهير ينشر الآن مقطع فيديو يُظهر آثار الغارات الأمريكية على المباني المحيطة بالقيادة العامة للجيش في التحرير"شاهد"

عدن - ياسمين التهامي - نشر الفنان اليمني الشهير توفيق الماخذي مقطع فيديو يوثّق آثار الغارات الجوية الأمريكية على المباني المحيطة بالقيادة العامة للجيش في منطقة التحرير. ويظهر في الفيديو حجم الدمار الذي لحق بالمباني، وسط تصاعد الدخان ووضوح الأضرار التي خلفها القصف.

ولم تصدر بعد تصريحات رسمية بشأن الخسائر الناجمة عن هذه الغارات، فيما تتواصل التوترات في المنطقة مع تصعيد العمليات العسكرية