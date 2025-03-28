شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وسائل إعلام حوثية: 29 غارة أمريكية تستهدف عدة محافظات يمنية "المواقع المستهدفة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين بأن الطائرات الأمريكية شنّت 29 غارة جوية استهدفت مواقع في صنعاء، صعدة، الجوف، الحديدة، وعمران. ولم تصدر بعد تقارير رسمية حول حجم الأضرار والخسائر البشرية، فيما يشهد اليمن تصعيدًا عسكريًا متواصلًا في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.



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