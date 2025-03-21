شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات متكاملة لراحة المعتكفين بالحرمين الشريفين في العشر الأواخر والان نبدء بالتفاصيل

الاستعداد لكثافة الزائرين

جاهزية تامة

الدمام - شريف احمد - وفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمات متكاملة لراحة المعتكفين بالحرمين الشريفين في العشر الأواخر من رمضان.وخصصت الهيئة مجموعة من الخدمات التي تيسر للمعتكف أداء عباداته براحة واطمئنان منها: توفير مساحة مناسبة ومريحة لكل معتكف، وترقيم مواقع المعتكفين للتنظيم والترتيب، وتقديم وجبات جافة ومتنوعة إفطار وعشاء وسحور.بالإضافة إلى مستلزمات الراحة والنوم وأدوات العناية الشخصية وخزائن لحفظ الأمتعة وخدمات غسيل الملابس ومراكز للمفقودات والدعم.ويأتي ذلك تسهيلًا للمعتكفين على أداء عباداتهم ونسكهم براحة ويسر من خلال تقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم وفقًا لخطة الهيئة التشغيلية الخاصة لشهر رمضان لهذا العام.استعدت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين لاستقبال كثافة الزائرين المتوقعة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، بمنظومة متنوعة من الخدمات مقسمة على 4 مرتكزات رئيسة، تجسد عناية الهيئة بمحور الخدمات التشغيلية وخدمات الصيانة وإدارة الحشود البشرية والخدمات الاجتماعية.وكثفت الهيئة جهودها في الخدمات التشغيلية من حيث جاهزية المصليات بالسجاد وخدمات التطهير والنظافة والتبخير والتطييب وسقيا ماء زمزم للمصلين وخدمات الوقاية البيئية، والعناية بالمرافق ودورات المياه ومنع الظواهر السلبية، وتهيئة خدمة العربات ونظام المراقبة والبلاغات لتحقيق مستوى عالٍ من الرضا عن الخدمات المقدمة للمستفيدين.وفي جانب خدمات الحشود والإرشاد المكاني ضاعفت الهيئة جهودها في تهيئة الممرات داخل المسجد النبوي وخارجه لتسهيل الحركة وضمان تفويج ميسر للمصليات داخل المسجد وساحاته وسطحه,يأتي ذلك وفق خطة تفويج تضمن استيعاب جميع أعداد المصلين دون تعطيل للخدمات، وسهولة التعامل مع الحالات الطارئة بتنسيق وتناغم مع الجهات الأمنية في المسجد النبوي.وراعت الهيئة جاهزية خدمات الصيانة للمصاعد والسلالم الكهربائية وأنظمة الصوت والإنارة والتكييف والتهوية، بالإضافة لأنظمة السلامة ومصادر الطاقة وجاهزية نظام الطوارئ والاستعداد للحالات المطرية.