شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الجيش اليمني يعلن رسمياً قرب انطلاق معركة التحرير من الحوثيين والناطق الرسمي يكشف تفاصيل خطيرة "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الجيش اليمني، اليوم، عن استعداداته النهائية لإطلاق معركة تحرير البلاد من سيطرة مليشيا الحوثي، مؤكداً أن القوات المسلحة جاهزة لردع المتمردين واستعادة الأمن والاستقرار.

وفي تصريح لقناة "العربية الحدث"، أكد الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، أن "الحل العسكري أصبح الخيار الأنسب لمواجهة التجاوزات المستمرة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق اليمنيين"، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة اليمنية تمتلك الجاهزية الكاملة لتنفيذ عمليات حاسمة على مختلف الجبهات.

وأوضح مجلي أن المليشيا الحوثية تواصل تصعيدها العسكري ورفضها للجهود السلمية، مما يستدعي تحركًا عسكريًا حاسمًا لإنهاء سيطرتها وإعادة الشرعية، مؤكداً أن الجيش اليمني يحظى بدعم شعبي واسع، وأن هناك خططًا استراتيجية جاهزة لتحرير المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين.

وأضاف أن القوات المسلحة اليمنية تعمل بتنسيق كامل مع التحالف العربي، وأن هناك ترتيبات عسكرية ميدانية ستُنفذ خلال الفترة المقبلة للقضاء على التهديدات الحوثية، التي تستهدف أمن اليمن والمنطقة بشكل عام.

يأتي هذا الإعلان في ظل استمرار الحوثيين في شن هجمات ضد المدنيين، ورفضهم لمبادرات السلام، وسط تزايد الضغوط الإقليمية والدولية لإنهاء الأزمة اليمنية.



