الاقتصاد

بسبب الرسوم الجمركية.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

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واس - نيويورك 0 تبليغ

بسبب الرسوم الجمركية.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية أمس الخميس، على تراجع، وسط مخاوف متعلقة بالرسوم الجمركية.
وانخفض المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 12.65 نقطة، أو بنسبة 0.22%، ليغلق عند 5662.64 نقطة.
كما تراجع المؤشر "ناسداك المجمع" بمقدار 59.16 نقطة، أو بنسبة 0.35%، ليصل إلى 17688.78 نقطة عند الإغلاق.
وهبط المؤشر "داو جونز الصناعي" بمقدار 11.31 نقطة، أو بنسبة 0.03%، ليصل إلى 41953.32 نقطة في نهاية التعاملات.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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