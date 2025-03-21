شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الرسوم الجمركية.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية أمس الخميس، على تراجع، وسط مخاوف متعلقة بالرسوم الجمركية.

وانخفض المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 12.65 نقطة، أو بنسبة 0.22%، ليغلق عند 5662.64 نقطة.

كما تراجع المؤشر "ناسداك المجمع" بمقدار 59.16 نقطة، أو بنسبة 0.35%، ليصل إلى 17688.78 نقطة عند الإغلاق.

وهبط المؤشر "داو جونز الصناعي" بمقدار 11.31 نقطة، أو بنسبة 0.03%، ليصل إلى 41953.32 نقطة في نهاية التعاملات.