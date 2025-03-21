شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يكثف انتشاره الميداني خلال العشر الأواخر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثف الدفاع المدني أعمال تسيير دوريات السلامة وقوة دعم الحرم والتدخل السريع في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال العشر الأواخر من رمضان.

يأتي ذلك بهدف تعزيز السلامة الوقائية واكتمال متطلبات أنظمة السلامة والحماية من الحريق، وتحقيق زمن استجابة صفرية في الحالات الطارئة.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني حرصها على استمرار سلامة دور الإيواء السياحي بالمناطق المركزية للحرمين الشريفين، وتوافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت لتحقيق أعلى درجات السلامة للزوار والمعتمرين.