شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة يستهدف آلية عسكرية في أبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �نفجرت عبوة ناسفة، يوم الخميس، مستهدفة آلية عسكرية في محافظة أبين، حسبما أفادت مصادر محلية... وأشارت المصادر إلى أن العبوة، التي يُعتقد أن عناصر من تنظيم القاعدة زرعوها، انفجرت أثناء مرور آلية تابعة للقوات العسكرية في مديرية مودية. ووقع الانفجار على الطريق الرئيسي بين الحميمة ومفرق القوز شرق مودية، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات في صفوف الجنود حتى الآن... المصدر تهامة 24

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