شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن سبب حريق هائل يلتهم جبل صبر في تعز والكشف عن عدد الضحايا حتي الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلع حريق واسع، مساء الخميس، في جبل صبر المطل على مدينة تعز، حيث امتدت النيران بسرعة نحو القرى المجاورة بفعل الرياح النشطة.

ووفقًا لمصدر محلي، فإن الحريق بدأ بعد قيام أحد سكان المنطقة بإحراق كومة كبيرة من القش قبل غروب الشمس، ما أدى إلى انتشار النيران بسرعة كبيرة، وسط محاولات مكثفة من الأهالي لإخمادها.



وبحسب معلومات فقد تمت السيطرة على الحريق بالكامل دون تسجيل أي أضرار تُذكر.



