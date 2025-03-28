شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: "جهينة يمن" ينشر قائمة بأسماء أكثر من 80 ضابطًا وقائدًا حوثيًا لقوا مصرعهم منذ بداية الغارات الأمريكية. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "منذ الخامس من رمضان، تكبّدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في صفوف ضباطها، 1. العميد – همدان ناجي الجبلي 2. العقيد – زين العابدين المحطوري 3. العقيد – أحمد جابر الرزامي 4. العقيد – محمد أحمد المراني 5. المقدم – محمد منصور الزغافي 6. المقدم – ياسر محمد الحمزي 7. المقدم – شامخ صالح وعيل 8. الرائد – علي محمد معياد 9. الرائد – سيف محمد مجلي 10. الرائد – يونس زيد الشامي 11. الرائد – علي صالح الحباري 12. الرائد – صالح علي الأشول 13. الرائد – شعيب علي هاجر 14. الرائد – مراد رزق البحري 15. الرائد – سعيد مسفر ابوحسن 16. الرائد – محمد أمين المسوري 17. الرائد – محمد شوقي المؤيد 18. الرائد – هايل قاسم العياني 19. الرائد – جميل أحمد مهلي 20. الرائد – عيسى عسكري سداد 21. الرائد – زيد حسن حميد الدين 22. الرائد – حسن خالد الشريف 23. الرائد – إبراهيم علي السراجي 24. الرائد – يحيى علي النمس الشريف 25. الرائد – عبدالله علي السراجي 26. النقيب – عواض علي عواض 27. النقيب – محمد أحمد غانم 28. النقيب – محمد عبدالله الحليلي 29. النقيب – هاشم علي الموشكي 30. النقيب – عبدالملك محمد قصيله 31. النقيب – سند صالح ابو سند 32. النقيب – يحيى حسين الكبسي 33. النقيب – ناجي عبدالله الشريف 34. النقيب – أسامة عبدالرقيب الرميثة 35. النقيب – صقر صالح الدهشاء 36. النقيب – معاذ فهد العريجي 37. الملازم أول – علي مقبل جرادة 38. الملازم أول – نور الدين علي غانم 39. الملازم أول – جهاد محسن سبيع 40. الملازم أول – عبدالمجيد عبدالله المروي 41. الملازم أول – احمد عبدالله الشاوش 42. الملازم أول – مشهور عبدالله مشهور 43. الملازم أول – جميل محمد عبدالوهاب 44. الملازم أول – صالح صالح القطاع 45. الملازم أول – جمال يحيى المهلالة 46. الملازم أول – محمد صالح الغوبه 47. الملازم أول – نصاح مطهر العبيدي 48. الملازم أول – محمد يحيى الحمزي 49. الملازم أول – عبدالله سيف صالح 50. الملازم ثاني – محمد خالد الهمداني 51. الملازم ثاني – يحيى أحمد نعيم 52. الملازم ثاني – حمزة محمد المتوكل 53. الملازم ثاني – يوسف عبدالوهاب مطهر 54. الملازم ثاني – زكريا يحيى الصبري 55. الملازم ثاني – عبدالعزيز عزيز الحباري 56. الملازم ثاني – حسام أحمد البلالي 57. الملازم ثاني – إبراهيم محمد غانم 58. الملازم ثاني – أدهم علي المقري 59. الملازم ثاني – هشام أحمد المهدي 60. الملازم ثاني – محمد عزيز البريهي 61. الملازم ثاني – فضل علي المعيني 62. الملازم ثاني – المرتضى محمد حميد الدين 63. الملازم ثاني – نعمان هندوان الهندوان 64. الملازم ثاني – بلال سعيد السماوي 65. الملازم ثاني – رشاد أحمد جهلان 66. الملازم ثاني – سالم محمد هادي 67. الملازم ثاني – أحمد أحمد الفروي 68. الملازم ثاني – حميد محمد شداد عودين 69. الملازم ثاني – أحمد محمود مهدي النشري 70. الملازم ثاني – مشير علي البحري 71. الملازم ثاني – راشد أحمد راشد 72. الملازم ثاني – نايف ناجي الولي 73. الملازم ثاني – مصطفى إسماعيل الوظري 74. الملازم ثاني – بشير علي الخبي 75. الملازم ثاني – فؤاد أحمد مقبولي 76. الملازم ثاني – مازن حامد الشميري 77. المساعد – سهيل سنان سعدان 78. المساعد – غياث طلال العريفي 79. المساعد – حافظ علي اليعري 80. المساعد – علي عبدالجبار السراجي 81. المساعد – ناصر محمد الجبهة 82. المساعد – مصطفى محمد الحوشبي 83. المساعد – رداد صالح غالب 84. الجندي – سلمان أحمد القرقري

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