شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الطيران الامريكي يهاجم في هذه اللحظات مقر القيادة للجيش وعدة مناطق وسط العاصمة صنعاء "المواقع المستهدفة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �صادر الحدث:

???? قصف أميركي على مواقع حوثية في مبنى القيادة العامة للجيش بمنطقة التحرير في صنعاء

???? القصف الأميركي يستهدف مواقع للحوثيين في حي الحصبة والجراف شمالي صنعاء

???? تحليق مستمر للطيران الحربي الأميركي فوق صنعاء وصعدة



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